NH Leeft terugkijken: Kern met Pit, de Tulpenpluktuin in Amsterdam en abseilen van de Assendelftse watertoren Foto: NH Nieuws

NOORD-HOLLAND - NH Leeft was vandaag weer bij drie mooie evenementen in onze provincie: op locatie deden we live verslag van Kern met Pit in Haarlem, de opening van het tulpenseizoen in Amsterdam én gingen we als spectaculaire afsluiter abseilen vanaf de Assendelftse watertoren.

Dat was allemaal te volgen vanaf de Facebookpagina van NH Leeft. De NH Leeft-dag werd om 11.50 uur geopend vanuit Haarlem, waar het evenement Kern met Pit werd gehouden. Daar mochten mensen met een plan voor hun wijk een presentatie geven over hun gedroomde buurtproject. Goede ideeën krijgen subsidie toegewezen. Ook zal de winnaar van 2017 worden uitgeroepen. Daarna waren we aanwezig bij de opening van het tulpenseizoen, dat door middel van een tijdelijke tulpenpluktuin op de Amsterdamse Dam feestelijk wordt ingeluid. Dat leverde vrolijke en vooral kleurrijke beelden op: De dag werd spectaculair afgesloten: om geld in te zamelen voor de Vereniging Zaansche Molen organiseerde de Rotary Zaanstreek een abseildag vanaf de watertoren in Assendelft. Het evenement was stijf uitverkocht en wij waren er vanaf 15.00 uur bij om live verslag te doen!