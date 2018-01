Vervoerder GVB geërgerd om tramsurfer: 'Oerdom en levensgevaarlijk'

AMSTERDAM - (AT5) GVB, de Amsterdamse vervoerder, is niet te spreken over een man die gisteravond achterop tram 5 was gestapt en een stukje meeliftte. AT5 kreeg de video toegestuurd. Volgens de afzender ging het om een grap.

"Gaat hij er serieus opklimmen?", vragen omstanders zich af aan het begin van de video. Inderdaad, als de tram voorbij is gereden zien we een man - of jongen - achterop tram 5 staan. Onder luid gelach verdwijnt de tramsurfer in de verte. Volgens de afzender is de tramsurfer achter de Dam in Amsterdam opgestapt en is hij tot Leidseplein blijven staan. "Bij het Leidseplein stapte hij met alle gemak af om ons op te wachten."

Lees ook: Vader slachtoffer tramongeluk: 'Ik ben kapot van haar dood, maar wat schiet ik op met een rechtszaak?'

GVB kan er de lol niet van inzien. "Ik schrik hier ontzettend van", zegt een woordvoerder van de vervoerder na het zien van de video. "Dit is oerdom en levensgevaarlijk. Zo'n jongen zou er maar vanaf kletteren. Ik moet er niet aan denken."

Het vervoersbedrijf laat weten te onderzoeken of er aangifte kan worden gedaan.