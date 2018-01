Bestuurder rijdt auto in de prak en vlucht

CRUQUIUS - Op de N205 heeft vannacht een bestuurder zijn auto total loss gereden. Rond 02.00 uur raakte de auto om onbekende reden van de weg en belandde in de middenberm. Volgens een ooggetuige is de bestuurder na het ongeval op de vlucht geslagen.

Even later zou de automobilist toch zijn gevonden. Het is onbekend waarom hij überhaupt op de vlucht is geslagen.

Het voertuig heeft voornamelijk onherstelbare schade aan de voorkant. De berger heeft de wagen weggesleept.