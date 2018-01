Deel dit artikel:











Discotheek ontruimd na brand door bedrading Foto: Inter Visual Studio / GLOCALMedia

DEN HELDER - Discotheek Odeklonje aan de Koningsstraat in Den Helder moest vannacht ontruimd worden. Er was een brand ontstaan bij de bedrading van de elektriciteit. Een persoon is hierdoor lichtgewond geraakt

Rond 01.30 uur kreeg de brandweer melding van de brand. Volgens ooggetuigen hebben werknemers eerst zelf geprobeerd het vuur te blussen, maar moesten de hulpdiensten toch ter plaatste komen om de brand helemaal te doven. Bij de controle bleek dat één persoon lichte brandwonden heeft opgelopen. Het is onbekend of het slachtoffer naar het ziekenhuis is gebracht. Zaterdag

Odeklonje meldde vlak na de brand op Facebook dat er vanavond weer gedanst kan worden in de club. Ook bedanken zij hun gasten voor "de medewerking op verzoek van ons personeel".