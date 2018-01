Deel dit artikel:











Kritische Antwi blij met doelpunt Foto: Pro Shots / Remko Kool

VOLENDAM - De blijdschap was behoorlijk groot gezien het belang van het doelpunt. De 1-4 van Rodney Antwi was er slechts een voor de statistieken, maar de vreugde was er niet minder om bij de maker.

"Ik oefen er veel op. Blij dat het nu lukt", aldus de linksbuiten die een fraaie rush doeltreffend afrondde. "Vaak ben ik te wild in dat soort situaties. Ik mis dan het overzicht. Nu niet gelukkig." Antwi was niet alleen kritisch op zijn afrondden. Ook zijn spel tegen Helmond kon hem niet bekoren. "Maar als je scoort is het wel lekker. Het is een lekkere overwinning. FC Volendam hoort thuis in de play-offs en vanavond hebben we een beetje laten zien dat we dat nog steeds kunnen halen."