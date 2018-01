Salden: "Op teletekst zie je alleen 1-4"

VOLENDAM - Uiteraard was Misha Salden tevreden met het resultaat van FC Volendam tegen Helmond Sport. De 1-4 overwinning was goed, maar Salden plaatse ook een kritische noot.

"Het moet beter. Dit had namelijk ook verkeerd kunnen aflopen", was hij realistisch. "Al was het ook een goede overwinning. Op teletekst zie je alleen 1-4 staan."

Door de zege kruipt FC Volendam weer wat dichter naar de middenmoot toe. "De play-offs zijn mogelijk", besloot hij positief.