Teleurstelling overheerst bij AZ

ALKMAAR - BIj AZ heerste teleurstelling vrijdagavond na het 1-1 gelijkspel in Utrecht. "Wij hebben de trekken over kunnen halen maar hebben dat nagelaten", aldus trainer John van den Brom.

AZ en Utrecht waren aardig in evenwicht tot aan de 1-0. "De 1-0 kwam uit de lucht vallen", aldus de oefenmeester van AZ die baalt dat de kansen na de 1-0 niet werden verzilverd. "Dat mogen we ons verwijten, daarom ben ik niet blij."



Van den Brom vond dat AZ de beter voetballende ploeg was en dat FC Utrecht daartegen veel strijd zette. "Op zich hebben we daarop goed geanticipeerd, maar niet na de 1-0. Dat mogen we ons verwijten."