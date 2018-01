Deel dit artikel:











Voertuig rijdt in slootje en belandt ondersteboven Foto: Inter Visual Studio Foto: Inter Visual Studio

AMSTERDAM - Aan de Sloterweg in Amsterdam is vanavond een auto te water geraakt. Het voertuig belandde op de kop in een slootje.

Een ooggetuige weet te melden dat de inzittenden van de auto snel uit het voertuig waren gekomen. Een berger kwam ter plaatse om de auto uit het water te takelen en af te voeren. Hoe de auto in het water raakte, is vooralsnog niet duidelijk.