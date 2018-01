Telstar-trainer Snoei: "Wij raken niet zo snel van de leg"

VELSEN-ZUID - De winnaar van de Bronzen Stier, Mike Snoei, zag zijn ploeg vrijdagavond overtuigend met 4-1 winnen van FC Eindhoven. De beste trainer van de tweede periode zag zijn Telstar de ene na de andere mooie treffer maken.

Tevreden stond Snoei dan ook voor de camera na afloop. "Dit was een goede wedstrijd. Ik denk dat de bezoekers met een goed gevoel naar huis gaan, jammer dat het niet helemaal vol zat." Middenvelder Mohammed Osman was het met zijn trainer eens. "Winnen is altijd goed, maar het publiek moeten we ook vermaken."

De supporters die thuis bleven hebben vier mooie doelpunten gemist. Twee keer Andrija Novakovich, Melvin Platje en Mohamed Osman waren de doelpuntenmakers bij de Witte Leeuwen. "Novakovich rondt een fraaie aanval over verschillende schijven af, maar ik kan ook genieten van die gekke Platje met zijn schoten van afstand", liet Snoei zijn voorkeur blijken.

Telstar kwam vroeg in de wedstrijd op voorsprong, maar binnen het kwartier was de stand alweer gelijk. "We raken gelukkig niet zo snel van de leg na zo'n gelijkmaker", eindigde Snoei.