AZ hervat de competitie met een gelijkspel

ALKMAAR - UTRECHT De ploeg van John van den Brom is er in Utrecht niet in geslaagd om te winnen. AZ kwam dankzij Jonas Svensson op voorsprong, maar zag invaller Cyriel Dessers de 1-1 maken.

Met Ricardo van Rhijn in de basis begon AZ aan de tweede seizoenshelft. Voorin was er wederom een basisplaats voor Jeremy Helmer. Nieuwkomer Ousamma Idrissi begon het duel op de bank.

De opening was voor de thuisploeg met een gevaarlijk schot van Sander van der Streek. De middenvelder ontving de bal van Zakaria Labyad en schoof de bal maar een paar centimeters naast het doel. AZ zette daar na ruim een kwartier voetballen een zachte schuiver van Guus Til tegen over.

Een mislukte kopbal van Yasin Ayoub leidde bijna de 0-1 voor AZ. Wout Weghorst was alert, maar wipte de bal nipt over het doel van doelman David Jensen. De duels werden naarmate de eerste helft volgde wat harder. Weghorst was één van de spelers die een gele kaart kreeg voorgeschoteld. De aanvoerder mist daardoor het duel met Willem II. In de slotfase van het eerste bedrijf was er een gevaalrijke uitbraak van Alireza Jahanbakhsh, maar zijn voorzet was een makkelijke onderschepping voor de Domstedelingen.

Svensson

In de tweede helft kwam AZ snel op voorsprong. Vanuit een hoekschop viel de bal voor de voeten van Jonas Svensson. De rechtsback van AZ nam de bal vol op de wreef en bracht zo de score op 0-1.

Jean-Paul de Jong, de vervanger van de naar Ajax vertrokken Erik ten Hag, bracht na de openingstreffer Cyrill Dessers om meer druk uit te oefenen op de Alkmaarse defensie. Daardoor kreeg AZ ook kansen op de 2-0, maar Til en Weghorst kregen de bal er niet in. Aan de andere kant werd Gyrano Kerk weggestuurd en vond op zijn beurt Dessers. De gepasseerde spits maakte van binnen het strafschopgebied de 1-1.

Debuut

Idrissi werd door John van den Brom in de 77e minuut in het veld gebracht. De debutant bij AZ was in de blessuretijd bijna de aangever op de winnende treffer, maar Jahanbakhsh kwam er net niet aan te pas.

Door het gelijke spel blijft AZ de nummer drie van de eredivisie met 39 punten. FC Utrecht blijft vijfde en heeft 29 punten.



Opstelling FC Utrecht: Jensen; Klaiber, Janssen, Van der Maarel, Leeuwin, Van der Meer; Ayoub, Emanuelson (Dessers/56), Van de Streek (Velanas/65); Labyad (Görtler/90+4), Kerk

Opstelling AZ Alkmaar: Bizot; Svensson, Van Rhijn, Wuytens, Ouwejan; Midtsjo, Koopmeiners, Til; Jahanbakhsh, Weghorst, Helmer (Idrissi/74)