FC Volendam begint derde periode met ruime overwinning

VOLENDAM - HELMOND FC Volendam heeft uitstekende zaken gedaan door met 4-1 te winnen van Helmond Sport. In Brabant leek het er aanvankelijk niet op dat de ploeg van Misha Salden met ruime cijfers zou gaan winnen, maar een sterke slotfase aan het eind van de eerste helft leverde drie doelpunten op.

FC Volendam is de laatste weken met een sterke reeks bezig. In Helmond leek het er aanvankelijk niet op dat deze reeks werd voortgezet. De thuisploeg was de betere partij en dacht in de 16e minuut op voorsprong te komen. Dylan de Braal stond echter buitenspel.

Vanuit het niets kwam FC Volendam na een half uur spelen op voorsprong. Topscorer Enzo Stroo werd geheel vrij gelaten en kon de bal gemakkelijk binnenschieten. Nog voor de pauze liep de score verder op. Joey Veerman schoot met een vrije trap door de muur de 0-2 tegen de touwen en was Kevin Visser in de blessuretijd, ietwat gelukkig maar daardoor niet minder fraai, de maker van de 0-3. Visser speelde voor zijn Volendamse periode een aantal jaar bij Helmond Sport.

[Tweet:]



Helmond Sport bleef in de tweede helft zoeken naar doelpunten. Kansen kreeg de thuisploeg via Charlton Vicento (hak) en Jordy Thomassen (paal). In de 68e minuut was de treffer daar. Aanvaller Thomassen knikte de bal achter Hobie Verhulst en bracht de spanning terug in de wedstrijd.



De ruimte die Helmond Sport liet werd door FC Volendam in de 83e minuut benut. De rappe Rodney Antwi zorgde voor de 1-4. De thuisploeg zag in de blessuretijd nogmaals een doelpunt worden afgekeurd vanwege buitenspel.

Door de ruime overwinning begint FC Volendam uitstekend aan de derde periode. Op de ranglijst zijn de Volendammers terug te vinden op de 16e plaats met 23 punten. Helmond Sport is de nummer 18.



Opstelling Helmond Sport: Van Gassel; Fecunda (Verkennis/68), Warmolts, De Braal, Janzen; Edwards, Braber, Bourdouxhe; Hiwat, Thomassen, Vicento (Ibrahim/63)

Opstelling FC Volendam: Verhulst; Evers, Schouten, Klinkenberg, Smal; Veerman, Visser, Runderkamp; Doodeman, Stroo, Antwi