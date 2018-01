'Tiki-Taka' Telstar verslaat FC Eindhoven

VELSEN-ZUID - Telstar heeft op overtuigende wijze met 4-1 gewonnen van FC Eindhoven. De ploeg van Mike Snoei maakte de ene na de andere mooie treffer. Telstar deelt nu met FC Volendam de koppositie in de derde periode.

Voorafgaand aan het duel ontving trainer Snoei de 'Bronzen Stier'. Hij ontving deze omdat hij was uitgeroepen tot de beste trainer van de tweede periode. Traditioneel begint Telstar sterk in de derde periode. Na iets meer dan vier minuten zette Andrija Novakovich met een opmerkelijke schuiver de 'Witte Leeuwen' op voorsprong. Zijn aanvallende collega Melvin Platje kon de score verdubbelen in de 8e minuut, maar zijn inzet ging nipt voorlangs.

FC Eindhoven kwam vanuit het niets op 1-1. Elson Brito werkte verdedigend slecht weg, waardoor de bal uiteindelijk via via voor de voeten van Mart Lieder kwam. De Purmerender in Brabantse dienst pegelde de bal van dichtbij achter doelman Rody de Boer. Telstar herpakte zich snel en kwam na twee kleine kansen uiteindelijk via Platje voor de tweede maal op voorsprong. De aanvaller schoot de bal van afstand, via de onderkant van de lat, binnen.

[Tweet:]

Tiki-Taka-Telstar

Vlak voor het rustsignaal kwam Telster op 3-1. Jerdy Schouten hield meerdere Eindhovenaren bezig en bezorgde de bal bij Platje die op zijn beurt de geheel vrijstaande Mo Hamdaoui vond. De linksbuiten was niet zelfzuchtig en legde de bal breed op clubtopscorer Novakovich die de "Tiki-Taka-Telstar-aanval" afronde en de ruststand op 3-1 bracht.



In de tweede helft ging de thuisploeg verder met scoren. In de 53e minuut was Mohammed Osman van mening dat het allemaal nog mooier kon bij Telstar. De middenvelder kapte de bal achter zijn standbeen langs en met buitenkant rechts krulde hij de bal tegen de touwen.

FC Eindhoven drong in het vervolg van de wedstrijd aan. De Brabanders kregen dan ook kansen genoeg op de 4-2, maar niet één werd ingewisseld voor een doelpunt.



Door puntverlies van NEC en Fortuna Sittard kruipt Telstar weer naar de top drie. Met 37 punten staat Telstar nu 4e, FC Eindhoven is de nummer elf met 28 punten.

Opstelling Telstar: De Boer; Brito, Van Iperen, Van Huizen, Cabral; Korpershoek (Van Heertum/88), Osman, Schouten; Hamdaoui (Sno/75), Novakovich (Najah/90), Platje

Opstelling FC Eindhoven: Swinkels; Loof, Kortstam, Matthys, Gunst; Van den Boomen, Swinnen, El Hasnaoui; Van Landschoot, Lieder, Kabangu.