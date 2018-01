Tweeling bestolen van 10.000 euro: "Dit doet echt pijn"

BUSSUM - Rutger en Rogier Braam uit Bussum zijn er kapot van. De twee broers zijn samen eigenaar van het tuinbedrijf de Gooische Tuin Service en nu is er 10.000 euro aan gereedschap gestolen. Tot groot verdriet van de tweeling. "Het doet echt pijn dat dit ons overkomen is."

De broers hebben de beveiligingsbeelden op Facebook gezet en krijgen veel tips binnen over de daders. "We krijgen zelfs namen binnen, maar we hebben vertrouwen in de politie dat deze zaak opgelost wordt", vertelt Rogier.

Ook krijgen ze steun van medehoveniers, klanten en inwoners van Bussum, maar de broers halen vooral veel steun bij elkaar. "We werken zo hard en dat valt nu ineens allemaal weg", vertelt Rutger. "We zijn gelukkig een heel hecht team en hebben veel aan elkaar, maar het valt toch wel heel zwaar", legt broer Rogier uit.

De tweeling heeft aangifte gedaan en hoopt dat door de camerabeelden de dieven worden opgepakt.