Sportclub met ballen naar de Alkmaarse IJsclub

ALKMAAR - Koning Winter laat de schaatsliefhebbers ook dit seizoen behoorlijk in de kou staan. De kans dat er op korte termijn nog natuurijs komt, neemt met de dag af. Reizende reporter Dennis laat zich niet ontmoedigen en zoekt daarom de kunstijsbaan op. Dennis gaat zondag met Sportclub met ballen op bezoek bij de Alkmaarse IJsclub (AIJC)

Net als vorige week bij AKC Blauw-Wit Amsterdam laat Dennis zijn kritisch oog langs de Noord-Hollandse club glijden, voordat hij de vereniging in kwestie met zijn NH-sticker goedkeurt. Hoe het er bij AIJC aan toegaat, horen we van Cock Groot. In drie decennia zag hij vele schaatsers voorbij komen. De beste zou volgende maand wel eens het nodige eremetaal bijelkaar kunnen harken op de Winterspelen. Zijn naam: Koen Verweij. Welke bijdrage heeft Cock kunnen leveren bij het ontwikkelen van het talent van de schaatster uit Koedijk?

Marathoncrack Miel Rozendaal

Aan de hand van Cock is zoon Joeri bijna opgegroeid bij De Meent. Joeri is met heel veel inspanningen doorgedrongen tot de subtop, maar zit de laatste stap naar de absolute top er ook nog in? En iemand die bij het marathonschaatsen tot de cracks behoorde, is niemand minder dan Miel Rozendaal. Als geen ander weet hij hoe je met het beste materiaal tot topprestaties kunt komen. Rozendaal, winnaar van de KNSB-cup in 2002, heeft bij De Meent zijn eigen zaak.

Tot slot treft Dennis ook nog trainer én ledenadministrateur Menno Bakker. Merkt hij dat door het ontbreken van échte winters de interesse om te gaan schaatsen bij een club afneemt?

