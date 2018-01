Afhaaltoko overvallen in Alkmaar

ALKMAAR - Een Indonesisch afhaalcentrum aan de Frederik Hendriklaan in Alkmaar is vanavond overvallen.

Volgens een ooggetuige is de omgeving rondom de toko ruim afgezet door de politie. Wat er door de overvaller is buitgemaakt, is op dit moment nog niet bekend.

De politie is op zoek naar de dader. Via Burgernet is het signalement van de overvaller vrijgegeven. Het zou gaan om een lange dunne jongen met zwarte kleding en een zwarte muts. De dader zou rond de 17 jaar oud zijn.