Auto belandt onder vrachtwagen op Rijksweg N250 Foto: Inter Visual Studio Foto: Inter Visual Studio

DEN HELDER - Bij een aanrijding tussen een personenauto en een vrachtwagen op de Rijksweg N250 in Den Helder is vanavond een persoon gewond geraakt. De auto is tijdens het incident onder de vrachtwagen beland.

Volgens een ooggetuige zou het slachtoffer met een ambulance naar het ziekenhuis zijn gebracht. De weg is op dit moment afgesloten. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren, is op dit moment nog niet bekend. De bestuurder van de auto zou vermoedelijk dronken zijn geweest tijdens het ongeluk. Ooggetuige zagen de auto al langere tijd over de weg slingeren.