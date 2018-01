Man aangehouden na schoten in Amsterdam

AMSTERDAM - (AT5) Aan de Burgemeester Fockstraat in Amsterdam is een man aangehouden nadat hij heeft geschoten met vermoedelijk een vuurwapen.

Rond 17.50 uur kwam de melding van de schietpartij binnen waarna de hulpdiensten ter plaatse gingen. Er bleek inderdaad geschoten te zijn. Niemand raakte gewond en er heeft zich ook niemand bij de politie gemeld als slachtoffer.

De verdachte is aangehouden en er is een vuurwapen bij hem aangetroffen. De straat is door de politie ruim afgezet en de zaak is in onderzoek.