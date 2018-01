Westfriese Lisa (19) is ambassadeur van Tulpendag: "De meest fantastische bloem"

SPIERDIJK - Amsterdam staat morgen in het teken van Nationale Tulpendag. Maar de ruim 200.000 tulpen die gratis geplukt kunnen worden op de Dam, komen niet uit de hoofdstad maar uit West-Friesland!

De 19-jarige Lisa uit het Westfriese Spierdijk is dit jaar ambassadeur van Nationale Tulpendag. Als tulpenmeisje zal zij de tulpentuin openen, de pers rondleiden en uiteraard de tulp promoten. "De tulp is de meest fantastische bloem op dit moment. Hij is iedere dag anders op de vaas, mooie kleuren. Ja het is gewoon de meest fantastische bloem!"

Lisa's vader Arjan is voorzitter van Tulpendag en zal ook op de Dam aanwezig zijn. "De tulpen groeien natuurlijk niet in Amsterdam maar wij brengen ze zaterdag naar Amsterdam. 200.000 tulpen komen er te staan. Dus voor een dag is het echt: tulpen uit Amsterdam."

Op Nationale Tulpendag kan iedereen vanaf 13.00 uur gratis tulpen komen plukken op de Dam.