Deel dit artikel:











Cultuurhuis De Rijp krijgt subsidie van provincie Foto: NHNieuws/ Anne Klijnstra

DE RIJP - Cultuurhuis De Groene Zwaan in De Rijp heeft een subsidie van 97.000 euro gekregen van de provincie voor een hoognodige restauratie van het pand. Dat is ook precies het bedrag dat het 'Paradiso van de polder' gevraagd had. "We zijn ontzettend blij met deze subsidie."

Dat zegt Peter van Hoogstraten van De Groene Zwaan tegen NH Nieuws. "We hebben met dit bedrag bijna zeventig procent rond van de benodigde 407.000 euro voor de restauratie. Ik ben ervan overtuigd dat die laatste dertig procent ook wel goed gaat komen", aldus Van Hoogstraten. Lees ook: Crowdfunding voor vervallen cultuurhuis De Rijp: "Het is gewoon een fijn theatertje" De afgelopen maanden is het cultuurhuis op zoek gegaan naar verschillende manieren om aan geld te komen voor het opknappen van het pand. Zo gingen ze op zoek naar fondsen, werd er een crowdfunding georganiseerd en kwam er door middel van een veiling meer dan 12.000 euro binnen. Lees ook: Veiling cultuurhuis De Rijp groot succes: "We zijn er" Volgens Van Straten gaat het niet lang meer duren tot het laatste gedeelte van het bedrag wordt aangevuld door fondsen. "Ik denk dat het nog voor de zomermaanden rond komt. Als dat gebeurt, gaan we zo snel mogelijk een aannemer vinden die de restauratie officieel in gang gaat zetten. We hopen dan voor september klaar te zijn, zodat we grote evenementen niet hoeven af te gelasten." De Groene Zwaan was niet het enige cultuurhuis dat vandaag een subsidie kreeg. De provincie deelde nog vijf miljoen euro uit aan 53 andere rijksmonumenten in Noord-Holland. "We vinden het belangrijk dat rijksmonumenten behouden blijven en toegankelijk zijn voor het publiek", aldus de provincie in een persbericht.