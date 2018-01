Steeds meer advocaten kiezen voor De Zuidas

AMSTERDAM - Steeds meer jonge advocaten kiezen voor werken in Amsterdam. De grote kantoren op de Zuidas werken als een magneet op aankomend talent en dat betekent dat advocatenkantoren in andere steden achter het net vissen.

De grote kantoren op de Zuidas kunnen kiezen uit de allerbeste advocaten, want Amsterdam is populair onder juristen. Het werk hier is interessant en het toekomstperspectief groot. Wie op de Zuidas slaagt, kan overal aan de slag en een carrière in het buitenland lonkt.

Lede ogen

Maar in studentensteden als Leiden en Utrecht kijken de advocatenkantoren met lede ogen toe hoe hun rechtenstudenten carrière maken op de Zuidas. Met name de grote talenten wil men graag aan zich binden, maar de meerderheid kijkt vooral naar de eigen kansen in Amsterdam.

Om toch jonge advocaten aan zich te binden, besluiten steeds meer kantoren om een filiaal te vestigen dicht in de buurt van de grote concurrenten in Amsterdam. Naast de grote kantoren van Houthoff, Loyens & Loeff en Nauta Dutilh, zien we steeds vaker dependances van kantoren uit de regio.