Deel dit artikel:











Gewelddadige woningoverval Haarlem: politie zoekt dader Foto: NieuwsFoto

HAARLEM - Een man is vanmiddag slachtoffer geworden van een gewelddadige woningoverval in een flat aan het Madridplantsoen in Haarlem. De politie is op jacht naar de dader.

Rond 15.15 uur viel de overvaller de woning binnen. Hierbij ontstond een vechtpartij waarbij de bewoner werd mishandeld. Het slachtoffer raakte daardoor lichtgewond. Volgens de politie heeft de overvaller waarschijnlijk alleen een telefoon buitgemaakt. Hij is na de beroving in onbekende richting gevlucht. De politie is op zoek naar de dader en heeft een burgernet verspreid met de signalement van de man. Hij is lichtgetint en heeft donkere kleding aan.