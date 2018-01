Gemeente gaat verplaatsing sporthal Egmond onderzoeken

EGMOND AAN ZEE - EGMOND AAN ZEE De gemeente Bergen gaat op zeer korte termijn een brief naar de provincie sturen met de vraag of er ruimte is voor een alternatieve locatie voor de nieuwe sporthal. Een groep bewoners kwam met dit plan. Maar dit werd in eerste instantie door de gemeente afgewezen omdat de provincie dwars zou liggen. Maar tot grote verrassing van de gemeente ligt dit anders.

De bewoners hadden gisteren een gesprek met gedeputeerde Joke Geldhof van de provincie Noord-Holland. De bewoners strijden al lange tijd om de nieuwe sporthal op een andere plek te bouwen dan nu gepland staat. "Dit plan was mij niet bekend'' aldus Geldhof. "Daar is de gemeente nog niet mee gekomen. Dus ik heb de bewoners verteld met de gemeente in gesprek te gaan. En als die het aan ons voorleggen dan kunnen we daarnaar kijken."

De gemeente Bergen reageert verrast. "We hadden deze reactie van de gedeputeerde niet verwacht. Alle signalen van de provincie wezen erop dat er geen ruimte was om in het gebied wijzigingen aan te brengen. Nu lijkt het erop dat die ruimte er mogelijk wel is."

Overlast

De Egmonders, verenigd in de Initiatiefgroep Sporthal Egmond, hebben een plan om de toekomstige sporthal zo'n 150 meter verderop te bouwen aan de Sportlaan. Door de hal even verderop neer te zetten zou er minder verkeers- en geluidsoverlast in de woonwijk zijn. De sociale functie van de hal, waar ook evenementen gehouden worden, zou dan gegarandeerd blijven.

"De gemeente zal op zeer korte termijn een brief sturen naar de provincie waarin we vragen of er ruimte is voor een ander plan en zo ja, welke kaders en voorwaarden er dan gelden. We willen dan wel vooraf graag duidelijkheid over wat er wel en niet mogelijk is, en niet achteraf horen dat de provincie niet akkoord gaat."