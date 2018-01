Donny van de Beek over De Klassieker: "Wil dat het zo snel mogelijk zondag is"

AMSTERDAM - Dit weekend hervat de eredivisie de competitie. Voor Ajax staat gelijk de wedstrijd van het jaar op het programma, namelijk de Klassieker tegen Feyenoord in de eigen Johan Cruijff ArenA. Donny van de Beek gaat naar alle waarschijnlijkheid voor het eerst in eigen huis starten als basisspeler tegen Feyenoord.

De middenvelder tekende eerder deze week nog een nieuwe verbintenis die hem tot de zomer van 2022 aan de Amsterdamse ploeg verbind. "Ik kan hier nog stappen zetten. Beide partijen hebben een goed gevoel erbij", sprak de jongeling na afloop van de training.

De tweede seizoenshelft begint dus gelijk met een topwedstrijd. "Het gevoel van deze wedstrijd komt steeds meer naar boven. Ik heb er gewoon zin in en wil dat het zo snel mogelijk zondag is." De achterstand van Ajax op koploper PSV is vijf punten. Van belang is het dus dat de Amsterdamse formatie geen punten laat liggen. Van de Beek: "Elke wedstrijd is een finale en die beginnen we gelijk met de Klassieker. Zo kan je een goede start maken aan het begin van de tweede seizoenshelft."



Geen Tovenaar

Hoofdtrainer Erik ten Hag, die eind december de ontslagen Marcel Keizer opvolgde, wijdde geen woorden aan de tegenstander. "We gaan uit van eigen kracht. Ajax staat voor dominant en attractief voetbal en daar staat Erik ten Hag ook voor. Maar een trainer is geen tovenaar. Het is onmogelijk in twee weken tijd alle facetten naar mijn hand te zetten, maar hopelijk gaan we zondag iets zien van de accenten die ik al wel heb kunnen aanbrengen. Ajax moet de tweede seizoenshelft beter gaan voetballen."

Ten Hag kan zondag beschikken over Maximillian Wöber. De verdediger heeft geen blessure overgehouden aan de glijdpartij in de oefenwedstrijd met het Duitse MSV Duisburg.