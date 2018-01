Passagier teruggekeerde vlucht: "Iedereen was duizelig"

SCHIPHOL - Nu het vliegtuig van United Airlines dat moest terugkeren vanwege zuurstofgebrek aan boord veilig is geland, komen er steeds meer verhalen van inzittenden naar buiten. Een van die inzittenden, Stephanie, vertelt aan NH Nieuws hoe het er aan boord aan toe ging. "Iedereen was duizelig."

De vlucht begon volgens Stephanie al rampzalig. "Bij het inchecken lag het systeem van de hele airline plat, vervolgens hebben we nog anderhalf uur moeten wachten tot we het vliegtuig in mochten. In het vliegtuig moesten we ook nog een tijd wachten tot we opstegen."

"Na een half uurtje voelden we ons eigenlijk gelijk al heel duizelig", gaat ze verder. "De hele rij was dizzy. Toen ik vervolgens ook nog eens een piloot uit de cockpit zag komen om een medical kit te halen, ging ik me toch wel ongerust maken."

Stewardessen niet lekker

Als Stephanie aan een stewardess vraag wat er aan de hand is, reageert die: "Weet ik ook niet." "Niet echt geruststellend", aldus Stephanie. "Maar toen kwam er een Nederlandse stewardess voorbij en die vertelde dat ze zich ook niet lekker voelde."

De bemanning besluit vervolgens net voorbij Ierland om het vliegtuig om te keren. "We zijn met volle vaart teruggevlogen", vertelt Stephanie. "Het was ook echt een harde landing op Schiphol, want de piloot wilde volgens mij zo snel mogelijk aan de grond zijn. Hierbij raakte een band lek, maar daar hebben we gelukkig niet veel van gemerkt."

'Alsof er een band om je hoofd zit'

Alle passagiers worden via een brandweertrap het vliegtuig uitgeleid. Eenmaal aan de grond worden ze gecontroleerd door ambulancepersoneel. "Alles was gelukkig oké", laat Stephanie weten. "We hebben allemaal nog wel heel veel hoofdpijn. Alsof er een band om je hoofd zit. Het ambulancepersoneel zei dat de klachten lijken op koolmonoxideklachten, maar met zekerheid konden ze dat niet zeggen."