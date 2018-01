Nieuw dak voor Egmonders: "Goed voor de saamhorigheid"

EGMOND - Nadat gisteren het dak van een huizenblok aan de Marshallstraat eraf waaide, wordt er vandaag hard gewerkt aan het herstel. Meerdere huizen in de buurt zijn beschadigd geraakt en hebben lekkage.

"Je bent alleen maar aan het regelen om het zo snel mogelijk waterdicht te maken", zegt bewoner Egmont Mooij. Vannacht heeft hij verscheidene emmers geplaatst omdat het op meerdere plekken lekte. Vanmorgen om zeven uur stond een delegatie bouwvakkers klaar om het dak onder handen te nemen. Al snel werd duidelijk dat het gehele dak van het huizenblok vervangen moest worden.

Ook het naastgelegen huizenblok is beschadigd geraakt. Hier kwamen meerdere zonnepanelen naar beneden. "De zonnepanelen lagen beneden in de tuin, veel dakpannen zijn stuk. Ik heb er een aantal proberen terug te leggen maar de meeste zijn gebroken", vertelt een buurman.

Toch zit er een klein voordeel aan de ellende volgens bewoner Egmont: "Het is goed voor de saamhorigheid. Tuurlijk had je dit liever niet meegemaakt, maar iedereen is betrokken, want het betreft ook iedereen."

Hoe lang het herstel van de woningen precies gaat duren, is nog onbekend.