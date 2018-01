'The day after': Noord-Holland ruimt op na hevige westerstorm

NOORD-HOLLAND - De extreme windstoten en fikse regenbuien van gisteren hebben hun sporen in de provincie duidelijk achtergelaten. Omgevallen bomen, kapotte huizen en straten vol weggewaaid vuil zijn in elke stad of dorp wel te vinden. Op veel plaatsen is vandaag daarom de balans opgemaakt, werd het puin geruimd en de boel weer opgebouwd.

Zo is er een heuse stormloop gaande op toch wel het meest weggewaaide voorwerp: de dakpan. Bij een groothandel voor bouwmaterialen in Den Helder staat de telefoon roodgloeiend. "We hebben het ontzettend druk", vertelt eigenaar Rob Wiltenburg. "Maar daar ben ik stiekem wel een beetje blij om, want van zo'n code rood komt een heleboel werk voor ons. Goed voor de economie, en goed voor mij", lacht hij.

Lees ook: In beeld: Noord-Holland maakt de stormschade op

Om dat wegwaaien in de toekomst te voorkomen, heeft Rob nog wel een paar tips. "Zorg dat je in je dak ventilatiepannen hebt liggen, want die zorgen ervoor dat de onderdruk wordt opgeheven. Daarnaast moet je verankeren wat je al aan pannen hebt liggen. En bovenal: laat het door een professioneel bedrijf doen."

Zagen in Ilpendam

Ook het gesneuvelde groen moesten worden aangepakt. Een inwoner van Ilpendam had daar een dagtaak aan. Zijn huis was omringd met omgewaaide takken en bomen, waaronder één bijzonder groot exemplaar. "Ik hield 'm al in de gaten gisteren. Hij ging heel langzaam, steeds een stukje verder, tot 'ie op een gegeven moment 'huppakee' deed."

Lees ook: Stormschade aan je huis of spullen: Dit is wat je moet doen

Samen met zijn zoon heeft de man er een 'gezellig dagje' van gemaakt. Toch is er helaas ook veel schade aan het huis. "Vooral de dakpannen en de dakgoot hebben het zwaar gehad", aldus Wim. "Maar er zit maar één ding op nu: zagen!"

Dak boven het hoofd

In Egmond waaide gisteren een compleet dak van een huizenblok aan de Marshallstraat. De bewoners hebben vandaag hard gewerkt aan het herstel. En dat was ook wel nodig, want het water kwam vannacht door het plafond druppelen. "Ik heb wel een aantal emmers geplaatst ja", vertelt bewoner Egmont Mooij.

Lees ook: Nieuw dak voor Egmonders: "Goed voor de saamhorigheid"

Ook het naastgelegen huizenblok is beschadigd geraakt. Hier kwamen meerdere zonnepanelen naar beneden. "De zonnepanelen lagen beneden in de tuin, veel dakpannen zijn stuk. Ik heb er een aantal proberen terug te leggen maar de meeste zijn gebroken", vertelt een buurman.

Geknakte mast in Monnickendam

Ook de scheepjes in de haven van Monnickendam hebben het zwaar te verduren gehad. De zeilboot van Monique en Marc ligt er treurig bij, met een afgebroken mast en een weggewaaid zeil. "Er zijn mensen die erger zijn getroffen, maar het doet toch wel een beetje pijn", aldus Monique. "Het bootje betekent veel voor ons. Vooral in de zomer is het onze totale ontspanning."

Maar het stel blijft er rustig onder. "Slecht weer is gewoon onmacht", vertelt Marc. "Harde wind, daar doe je niks. We zijn helaas niet de enige in Nederland die een schademelding doen, gok ik zo. Dus we moeten zometeen letterlijk en figuurlijk de schaar in de mast zetten, en dat gaat 'ie weg. Hopelijk kunnen we nog wat dingen herstellen."