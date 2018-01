Deel dit artikel:











Touringcar belandt in sloot in Nieuw-Vennep Foto: HFV Foto: HFV

NIEUW-VENNEP - Een touringcar is op de Venneperweg in Nieuw-Vennep in een sloot beland. Volgens de politie is er een persoon lichtgewond geraakt aan het hoofd.

Op het moment van het ongeluk zaten er twintig reizigers in de bus. Voor deze mensen wordt op dit moment alternatief busvervoer geregeld. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren, is vooralsnog nog niet bekend. De politie is bezig met een onderzoek.