Man bedreigd met vuurwapen in Zaandam Foto: Shutterstock

ZAANDAM - Een 21-jarige man uit Westzaan is woensdagavond op de Aris van Broekweg in Zaandam bedreigd met een vuurwapen. De politie is op zoek naar twee verdachten.

De man zat in z'n auto te wachten, toen er plotseling twee mannen uit een auto stapten en op zijn auto af kwamen. Het slachtoffer zag in zijn achteruitkijkspiegel dat een van de verdachten iets wat op een vuurwapen leek bij zich droeg. De Westzaner gaf gelijk gas en probeerde weg te komen. Bij deze actie werd zijn achterruit met het voorwerp ingeslagen. Het slachtoffer heeft meteen aangifte gedaan. Signalement

De politie is op zoek naar de twee mannen en heeft signalementen van de verdachten vrijgegeven. Het zou gaan om een persoon met een gezet postuur en een blanke huidskleur en een met een slank postuur en een getinte huidskleur. De blanke man had een buideltas om z'n schouder hangen en droeg een grijze trui met een capuchon. De andere verdachte had een grijs Nike-trainingspak aan.