Homoseksuele man ernstig mishandeld in Amsterdams park

AMSTERDAM - (AT5) In de nacht van vrijdag op zaterdag is in het Westerpark in Amsterdam een 48-jarige man ernstig mishandeld door twee andere mannen. De politie denkt dat de man mishandeld is vanwege zijn seksuele geaardheid.

Tussen 2.00 en 3.00 uur liep de man in de buurt van het speeltuintje in het Westerpark. Hij was via de Spaarndammerstraat naar het park gelopen. Plots kwamen twee mannen met donkere kleding aan en motorhelmen op op hem afgelopen. Ze spraken het slachtoffer aan en scholden hem uit. Daarna werd hij meerdere keren hard in zijn gezicht geslagen.

Stel op een bankje

Uiteindelijk stopt de mishandeling nadat een man en een vrouw, die even verderop op een bankje zaten, riepen dat de daders op moesten houden. De politie wil graag met dit stel in contact komen. De daders renden via de Zaanstraat het park uit, waar ze op een scooter stapten.

Eén van de mannen was klein en had een gezet postuur. Hij droeg een kort zwart jack. De lange man droeg een halflange donkere jas en had een slank postuur. Beide mannen spraken met een buitenlands accent.

Onderzoek

De politie spreekt van een ernstig incident en is een onderzoek gestart. Mensen die meer gezien hebben wordt gevraagd om contact op te nemen met de politie via 0900-8844 of Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.

Het is al de derde geval van anti-homogeweld in de Amsterdam dit jaar. In de nieuwjaarsnacht werd een man in Amsterdam-West mishandeld door vier mannen. Ruim anderhalve week geleden werd de 24-jarige Xeverio met een baksteen het ziekenhuis ingeslagen, nadat hij eerder die avond voor homo uitgemaakt werd.