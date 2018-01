Deel dit artikel:











Wöber kan spelen tegen Feyenoord Foto: Pro Shots / Joep Leenen

AMSTERDAM - Max Wöber is inzetbaar bij Ajax voor de Klassieker komende zondag tegen Feyenoord. Dat zei trainer Erik ten Hag in zijn vooruitblik. De Oostenrijkse verdediger werd vorige week tijdens het oefenduel met MSV Duisburg in Portugal nog naar de kant gehaald nadat hij ongelukkig terechtkwam.

Wöber heeft aan die glijdpartij dus geen blessure overgehouden. "Ik haalde hem daar uit voorzorg naar de kant, want ik wilde absoluut geen risico met hem nemen", aldus de nieuwe Ajax-trainer.



Ten Hag herhaalde nog maar eens dat Ajax dit seizoen kampioen wil worden. "En aangezien de wedstrijd tussen Ajax en Feyenoord een speciale lading heeft, is het resultaat nog belangrijker", sprak hij het belang van winnen uit. De Amsterdammers liggen in de competitie vijf punten achter op koploper PSV. "Maar we zijn klaar voor de Klassieker. Deze groep is zeer ambitieus en ik heb aan de reactie van de spelers gemerkt dat ze er vertrouwen in hebben."