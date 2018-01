Geschorste medewerker waterschap ontdekte afwijkingen in gegevens bestrijdingsmiddelen

HEERHUGOWAARD - De man, die geschorst is door het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier na het melden van een misstand, blijkt een fout te hebben ontdekt in de gegevens over bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater die in Nederland wordt gebruikt. Deze informatie komt naar voren uit onderzoek van NH Nieuws. Zijn raadsman reageert voor het eerst.

Van verslaggever Joost Lammers



De affaire lijkt te draaien om een privé-website van de medewerker. Hij is specialist op het gebied van bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater en werkt al meer dan 20 jaar voor het waterschap. Waterschappen kunnen bijvoorbeeld controleren of boeren niet te veel giftige stoffen lozen in de sloten.



De man is naast zijn werk ook in zijn vrije tijd bezig met het openbaren van informatie en ontwikkelde privé een site om de kwaliteit van het oppervlaktewater inzichtelijk te maken voor een breder publiek. Hij ontving zelfs een prijs in een wedstrijd over open data georganiseerd door het ministerie van Infrastructuur en Milieu.



Afwijkende berekeningen

Tijdens de ontwikkeling van de site ontdekte hij dat de in Nederland gebruikte berekeningen over bestrijdingsmiddelen in het opppervlaktewater afwijken van de Europese regels (Kaderrichtlijn Water). "Dat heeft hij aangekaart", zegt zijn raadsman mr. Ferre van de Nadort. Op de site van zijn cliënt zijn die verschillen te zien. Uit de uitkomsten zou blijken dat op diverse locaties de waterkwaliteit in sloten minder slecht is dan officieel wordt gemeld.



Druk van buitenaf

Tot zover niks aan de hand. Dat verandert echter als er eind 2016 druk van buitenaf wordt uitgeoefend om de site weg te halen. Van de Nadort: "Twee externe partijen hebben er bij zijn werkgever op aandrongen dat mijn cliënt de app offline zou halen en de prijs zou teruggeven." Onduidelijk is waarom, maar de gevolgen voor de man waren groot. Volgens de raadsman heeft het Hoogheemraadschap zijn beoordeling vervolgens naar beneden bijgesteld.



Ook door het waterschap is druk op hem uitgeoefend om de site offline te halen. Dat weigert hij tot op de dag van vandaag, omdat hij niet begrijpt wat hij fout heeft gedaan. "Mijn cliënt moest een verbetertraject in, zonder dat hem tot op heden duidelijk is geworden wat hij moet verbeteren", legt Van de Nadort uit. De man deed uiteindelijk een week geleden een officiële melding van een integriteitsschending en werd drie dagen later geschorst.

Geschokt

Het Hoogheemraadschap liet dinsdag weten dat er inderdaad een arbeidsconflict is, maar dat de schorsing niets te maken heeft met de melding van de misstand. Dat lijkt nu toch wel wat anders te liggen.



De medewerker wil volgens raadsman Van de Nadort een onafhankelijk onderzoek naar het handelen van de betrokkenen. "Hij is geschokt door de wijze waarop met hem is omgegaan en over de wijze waarop zijn werkgever zich binnen de watersector en in een artikel [16 januari; red.] van NH Nieuws over hem heeft uitgelaten."





Reactie Hoogheemraadschap

Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier reageert vandaag naar aanleiding van vragen. "Bij de monitoring van - en rapportage over – de aanwezigheid van gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater hanteert het Hoogheemraadschap de landelijke aanpak van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Deze aanpak wordt door alle Nederlandse waterschappen gehanteerd."



Op de vragen over de druk die gezet is op de medwerker om zijn website offline te zetten, door externe partijen en door het waterschap zelf, reageert het waterschap niet inhoudelijk. "De medewerker heeft een melding van een vermoeden van integriteitsschending gedaan. De melding is ontvangen door het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en wordt volgens de gangbare procedures zorgvuldig in behandeling genomen. In het belang van dit onderzoek en de privacy van betrokkenen doen wij hier geen verdere mededelingen over."