Doelman Vermeer per direct naar Club Brugge Foto: Pro Shots/Joep Leenen

AMSTERDAM - BRUGGE Doelman Kenneth Vermeer vertrekt per direct op huurbasis naar Club Brugge. De Belgische koploper maakt bekend dat het ook een optie tot koop heeft bedongen. De keeper wilde weg bij Feyenoord nadat duidelijk was geworden dat ook in de tweede seizoenshelft Brad Jones de eerste keus onder de lat zou zijn.

De 32-jarige Amsterdammer was in beeld gekomen bij Club Brugge vanwege een keepersprobleem. De eerste drie doelmannen raakten geblesseerd waardoor de ploeg van trainer Ivan Leko al de ervaren Russische doelman Vladimir Gaboelov verwelkomde. Vermeer moet met Gaboelov de strijd aangaan voor een plek onder de lat. Overstap van Ajax naar Feyenoord

Feyenoord betaalde in de zomer van 2014 een miljoen euro aan Ajax voor Vermeer. In de eerste twee seizoenen was Vermeer de eerste keus maar mede door blessureleed was Jones tijdens het kampioensjaar de eerste doelman van Feyenoord.



Zondag ontvangt Ajax in de Amsterdam ArenA het Rotterdamse Feyenoord.