Rondwaaiende vuilniszakken vernielen auto's: "Schuld van de gemeente"

BEVERWIJK - Losliggende, volle vuilniszakken en een rieten tuinstoel hebben ervoor gezorgd dat ongeveer vijf auto's aan het Wijkerplein in Beverwijk zijn beschadigd. Dit gebeurde tijdens de westerstorm. Het afval werd door wind in de rondte geslingerd en beukte deuken in de auto's. Ook verschillende ruiten moesten eraan geloven. Buurtbewoner Lijanne de Boer is boos: "Ik vind dit de schuld van de gemeente."

De Beverwijkse liep in de middag richting de auto van haar vriend om boodschappen te gaan doen. Op de parkeerplaats zag zij dat het raam van zijn auto aan diggelen lag. Met rondwaaiende vuilniszakken als veroorzaker. "Tussen 9.00 uur en 11.00 uur is de storm heel hevig geweest. Toen vlogen vuilnizakken en een rieten stoel in de rondte. Daardoor is de ruit gesneuveld en hebben wij meerdere deuken, omdat het vuil niet was opgehaald", vertelt ze aan NH Nieuws.

Ongeveer vijf auto's hebben door het rondvliegende afval schade opgelopen. Nu de storm is gaan liggen, rest de vraag waarom het vuil daar lag. "Het is al langer gaande dat de vuilcontainer hier niet snel wordt geleegd. En iedereen kan hier zijn vuilnis weggooien. Daardoor zit de bak al na drie dagen vol."

Veel mensen zetten daarom hun zakken naast de bak. Dat is niet de bedoeling, maar het gebeurt toch: met vijf beschadigde auto's als gevolg.

Schuld

Lijanne de Boer heeft naar aanleiding hiervan een bericht op Facebook geplaatst, dat onwijs veel reacties kreeg. Het ophalen van het afval is een heet hangijzer in de flat. De Boer heeft al meerdere malen contact gezocht met de gemeente, maar werd telkens doorverwezen naar de afvalverwerker. "Die hebben mij via de mail uitgelegd dat zij er rekening mee houden en de bakken vaker gaan legen, maar dat gebeurt niet."

"Als ik mijn eigen mening mag geven vind ik dit de schuld van de gemeente. Zij moeten verder kijken dan hun neus lang is en inzien dat dit niet de oplossing is." Als het aan De Boer zou liggen, dan zouden de flatbewoners een pasje krijgen, zodat de vuilcontainer enkel door hen kan worden gebruikt. Maar of de gemeente daarvoor openstaat, is onzeker: "De gemeente voelt zich niet aansprakelijk."

Het afval is gistermiddag uiteindelijk wel opgehaald.