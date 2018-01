Over Winter in Zandvoort: wintertoeristen Bruno en David genieten van het lege strand

ZANDVOORT - De Duitse toeristen Bruno en David en hun vriendinnen zijn uit Offenbach, nabij Frankfurt, naar Zandvoort gekomen om een paar dagen vakantie te vieren. Op een verlaten strand nemen ze een duik in het ijskoude water. "Het is hier erg rustig, maar ik vind dat wel prima."

Zandvoort in de zomer, dat kennen we inmiddels wel. Maar wat gebeurt er in de winter en wat doen de Zandvoorters die het tijdens het zomerseizoen stervensdruk hebben? Daarom deze week elke werkdag een verhaal uit winters Zandvoort.