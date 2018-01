Deel dit artikel:











Politie zoekt getuigen van gewapende overval op slijterij Foto: Inter Visual Studio

HAARLEM - Een slijterij aan de Westergracht in Haarlem is gisteravond overvallen. De verdachte bedreigde een 27-jarige medewerker met een wapen en verliet de winkel met geld. De politie is op zoek naar getuigen.

Rond 20.30 uur was het 27-jarige slachtoffer aan het werk in de slijterij, toen een man naar de toonbank liep. De medewerker dacht dat hij wilde afrekenen, maar de overvaller pakte een wapen. Hij bedreigde de winkelbediende en eiste geld. Met zijn verkregen buit liep hij vervolgens de winkel weer uit. Lees ook: Man met vleesmes overvalt winkel in Haarlem Signalement

De verdachte is een blanke man van rond de twintig jaar oud. Hij is tussen de 1.85 en 1.90 meter lang. De overvaller droeg een zwarte jas met capuchon en een zwarte broek.

De politie is op zoek naar getuigen van de overval. Een onderzoek in de omgeving, waarbij Burgernet en een helikopter werden ingezet, leverde niks op. Mensen die iets hebben gezien of gehoord kunnen contact opnemen via 0900-8844.