Over Winter in Zandvoort: "Vroeger had ik echt een hekel aan de winter" Foto: NH/Paul Tromp

ZANDVOORT - Hoteleigenaar Martin Faber, van familiehotel Faber, heeft het in de winter een stuk rustiger dan in de zomer. Hij vult de tijd met het verzorgen van de gasten die wél naar winters Zandvoort komen en het plegen van onderhoud in de kamers. "Vroeger had ik echt een hekel aan de winter. Toen kwamen er nóg minder mensen, maar gelukkig is het nu een stuk drukker."

Zandvoort in de zomer, dat kennen we inmiddels wel. Maar wat gebeurt er in de winter en wat doen de Zandvoorters die het tijdens het zomerseizoen stervensdruk hebben? Daarom deze week elke werkdag een verhaal uit winters Zandvoort.