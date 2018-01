Politie zoekt getuigen van brandstichting in Hoofddorp

HOOFDDORP - De politie is op zoek naar getuigen van een brand op de Etta Palmstraat in Hoofddorp. De politie gaat ervan uit dat de brand is aangestoken.

Rond 03.00 uur afgelopen nacht kreeg de politie melding van brand in een woning. De voordeur van het huis bleek in brand te staan. Het vuur was snel geblust.

De bewoonster van het pand was wakker geworden van een klap. Ze had een oranje goedje gezien bij de voordeur. Daarna was ze met haar huisgenoten via de achterkant van het huis naar buiten gegaan.

Mensen die meer weten over de brand, kunnen contact opnemen met de politie via 0900-8844.