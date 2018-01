Deel dit artikel:











Over Winter in Zandvoort: "Koud of niet, je voelt de adrenaline en gaat gewoon" Foto: NH/Paul Tromp

ZANDVOORT - Arie Vermaat werkt al 22 jaar bij de KNRM en heeft dus ook al 22 winters bij de reddingsmaatschappij meegemaakt. Hoewel er minder uitrukken in de winter zijn, is er genoeg te doen. "Koud of niet, je voelt de adrenaline en je gaat gewoon."

Zandvoort in de zomer, dat kennen we inmiddels wel. Maar wat gebeurt er in de winter en wat doen de Zandvoorters die het tijdens het zomerseizoen stervensdruk hebben? Daarom deze week elke werkdag een verhaal uit winters Zandvoort.