Deel dit artikel:











Overwinteren in Zandvoort: Wat doet een visboer op de boulevard tijdens het laagseizoen? Foto: NH/Paul Tromp

ZANDVOORT - Visboer Patrick Berg heeft een viskar op de boulevard van Zandvoort staan. Nu het rustig is op de nabijgelegen camping, gaat hij er zelf ook even tussenuit. "We gaan naar Engeland, maar niet met de boot. Dat deint me te veel. Dat is wel een beetje merkwaardig voor een visboer natuurlijk", grapt hij.

Zandvoort in de zomer, dat kennen we inmiddels wel. Maar wat gebeurt er in de winter en wat doen de Zandvoorters die het tijdens het zomerseizoen stervensdruk hebben? Daarom deze week elke werkdag een verhaal uit winters Zandvoort.