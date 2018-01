'Levensgevaarlijke' rotte boom valt in tuin: "Zag 'm knakken als een luciferhoutje"

BROEK IN WATERLAND - Het is al jaren een punt van discussie tussen Mieke van Leijden en de gemeente: de rotte boom in haar achtertuin. Ze wil al lange tijd van 'm af, maar tot op heden is dat nog niet gebeurd. Gisteren brak een groot gedeelte van de bewuste eik af tijdens de storm. "Die boom is levensgevaarlijk. En dat blijkt nu wel."

Mieke stond gisteren de hele dag voor het raam om de boom, die net buiten hun tuin op gemeentegrond staat, in de gaten te houden. "Het is altijd spannend met die wind en de gemeente had gezegd dat we er goed op moesten letten. Ik stond dus eigenlijk te checken of het veilig genoeg was om in de woning te blijven. De boom ging enorm tekeer."

Op het moment dat Mieke besluit haar tien maanden oude dochtertje mee te nemen en het huis te verlaten, gaat het mis. "Ik zag 'm afknakken als een luciferhoutje." Een tak van zo'n zeven meter valt in haar achtertuin en beschadigt de schuur en het tuinmeubilair.

Zooi

Het gezin uit Broek in Waterland is boos. "Wij willen al jaren dat 'ie wordt weggehaald, maar dat gebeurde elke keer niet. We hopen dat ze nu wel een keer adequaat gaan reageren. En dat het opgeruimd wordt. Die zooi in de tuin is voor nu nog niet zo erg, maar die boom moet nu echt een keer weg."