LIVE NH Sport met FC Utrecht - AZ, Helmond Sport - FC Volendam en Telstar - FC Eindhoven

AMSTERDAM - AZ hervat de competitie vanavond met een uitwedstrijd tegen FC Utrecht. NH Sport is er live bij.

AZ speelt de eerste wedstrijd na de winterstop uit tegen FC Utrecht. De Alkmaarders waren in Spanje voor een trainingskamp en maken zich op voor een interessant duel tussen de nummers drie (AZ) en zes (Utrecht) in de eredivisie.

Jonas Svensson raakte tijdens een oefenwedstrijd in Spanje geblesseerd aan zijn enkel, maar het ziet ernaar uit dat hij fit genoeg is voor de wedstrijd tegen Utrecht.

FC Utrecht - AZ begint om 20.00 uur en Klaas Jan Bos doet verslag in NH Sport.

Telstar

De Witte Leeuwen speelden vorige week doelpuntloos gelijk tegen MVV in Maastricht. Vanavond wil de ploeg van Mike Snoei voor eigen publiek winnen. Tegenstander in Velsen-Zuid is FC Eindhoven. Gerson Rodrigues is er hoogstwaarschijnlijk niet bij, de Luxemburger wil hogerop en lijkt zijn hoofd niet echt bij Telstar te hebben.

Mike Snoei was niet ontevreden over het gelijkspel tegen MVV en heeft een frisse en gretige ploeg. Of dat tot een thuisoverwinning lijdt, hoor je vanavond van commentator Rob Wanst.

FC Volendam

De ploeg van Misha Salden hervatte de competitie met een keurige 3-1 overwinning op FC Oss en met een wereldgoal van Nick Runderkamp. Vanavond speelt Volendam de eerste wedstrijd in de derde periode uit tegen Helmond Sport. Een gelijkwaardige tegenstander, volgens de trainer die erop gebrand is de drie punten mee terug te nemen naar Volendam.

Helmond Sport - FC Volendam begint om 20.00 uur en Sjors Blaauw verzorgt het wedstrijdverslag op de radio.

NH Sport is vanavond van 19.00 tot 22.00 uur te horen op NH Radio. Je presentator is Rob Wtenweerde.