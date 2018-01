De Zaanse Schans door de ogen van Zaankanters

ZAANDAM - Arjen Noord en Marcel van Someren zijn geboren en getogen Zaankanters en zijn hun hele leven gek op de Zaanse Schans. Elk weekend trekken deze landschapsfotografen erop uit naar "daar waar het mooi is". Voor dag en dauw gaan Arjen en Marcel op pad. Ze willen op de Schans de massa's toeristen voor zijn en in alle rust foto's maken.

Ook het licht is 's ochtends het mooist. Zelfs als het pikkedonker is fotograferen ze: met een extreem lange sluitertijd levert dat prachtige beelden op. Van de glinsterende Zaan, de molen, de lichtjes op de brug en de witte rook uit de fabriekspijpen. Dat allemaal in één beeld.

Langzaam wordt het licht en zoeken Arjen en Marcel voortdurend naar het perfecte plaatje. Marcel krijgt nooit genoeg van de "zeven reuzen", zoals hij de molens noemt. Als de lantarens uit gaan en het licht wordt, pakt Marcel zijn drone. Even later snort het onbemande luchtvaartuigje door de lucht en schiet hij prachtige, verstilde beelden.

Toeristische trekpleister

De eerste toeristen kondigen in de verte hun komst aan. De hoogste tijd om te vertrekken en thuis de foto's te bekijken en te bewerken. De Zaanse Schans trekt steeds meer toeristen. Vorig jaar maar liefst 2,2 miljoen, een record. Ruim 20 procent meer dan in 2016. De meeste toeristen zijn buitenlanders die een uurtje of twee de oud-Hollandse sferen proeven.