Stormschade aan je huis of spullen? Dit is wat je moet doen

NOORD-HOLLAND - De schade die de storm van gisteren aan huizen en auto's heeft veroorzaakt, komt uit op zeker 90 miljoen euro. Dat is een eerste prognose van het Verbond van Verzekeraars. Maar wat moet je doen als je zelf schade hebt aan je huis, tuin of auto? Onderstaande tips helpen je misschien op weg.

Schade opnemen

Controleer in en rond je huis of er schade is. Kijk bijvoorbeeld naar de dakgoten en de bomen in je tuin. Constateer de schade, neem dan contact op met je verzekeraar. Deze stuurt dan een schade-expert langs voor een inspectie.

Maak foto's

De schade-expert stelt vervolgens het schadebedrag vast. Ben je het niet eens met het bedrag? Vraag dan om een contra-expert. Deze is gratis en kun je via je verzekeringsmaatschappij regelen. Het is altijd verstandig om foto's te maken van stormschade, zodat je bewijs hebt.

Ben ik automatisch verzekerd tegen stormschade?

Dat ligt er volgens het Verbond van Verzekeraars aan wat voor verzekering je hebt afgesloten. Een inboedelverzekering dekt de schade aan de spullen in je huis. Een opstalverzekering dekt schade aan het huis, zoals de muren en plafonds.