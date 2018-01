Gemeente Opmeer gaat na motie van wantrouwen door met twee wethouders

OPMEER - De gemeente Opmeer gaat de komende tijd verder met twee wethouders in plaats van drie. Gisteravond werd tijdens een ingelaste vergadering door een meerderheid van de raad besloten wethouder Hendrik Stoker (VVD) weg te sturen.

Het rommelt al enige tijd in de Opmeerse politiek. In december kwam de VVD met een amendement over een lap grond waardoor Stoker zich in de steek gelaten zou hebben gevoeld door zijn eigen fractie. Hij stapte op en verliet de vergaderzaal. De twee overige wethouders gaven aan achter Stoker te staan. Ook zij verlieten de zaal. Wat er precies is gebeurd en waar het mis is gegaan, is niet duidelijk. De gemeente Opmeer is vandaag niet bereikbaar voor commentaar.

Omdat sinds december onduidelijk was of Opmeer nog wel wethouders had en wat ze precies deden, werd gisteren een spoedvergadering gehouden. Door DSV, CDA en VVD werd een motie van wantrouwen ingediend tegen wethouder Stoker. Die motie heeft de wethouder naast zich neergelegd. Daarom heeft de raad een ontslagbesluit genomen, waardoor de wethouder zijn werkzaamheden alsnog moet neerleggen. "Een wethouder legt een motie van wantrouwen bijna nooit naast zich neer. Nu heeft de raad hem eigenlijk op staande voet ontslagen", zegt Mario Appelman, fractievoorzitter van oppositiepartij DSV.

De andere twee wethouders, Elly Deutekom-Muntjewerff en Ruud Heijtink, hebben van de raad het voordeel van de twijfel gekregen. Zij mogen tot aan de verkiezingen in maart hun taken blijven uitvoeren en ze nemen de werkzaamheden van Stoker over.