Haarlemmers halen geld op voor verwoeste bloemenkiosk van ontroostbare Pim

HAARLEM - Pim Wanrooy is ontroostbaar nadat zijn bloemenkiosk is vernield tijdens de zware westerstorm. Veel Haarlemmers leven met Pim mee en willen hem graag helpen. Om de 8000 euro voor een nieuwe kar op te halen is er nu een inzamelingsactie opgezet.

"Ik ben er helemaal kapot van", vertelt Pim met een brok in zijn keel aan NH Radio. Gisteren viel er een boom op zijn bloemkiosk aan het Emmaplein in Haarlem. Er zijn geen gewonden gevallen, maar de kar is helemaal vernield. "Er zat een aparte meterkast in en een koeling. Vind zo'n kar maar terug."

Voor een nieuwe bloemkiosk heeft Pim zeker 8000 euro nodig, maar het wordt moeilijk om dat geld bij elkaar te krijgen. "Ik heb zelf een AOW en werk een paar dagen per week in de kar."

'We moeten helpen'

Op Facebook leven veel mensen met Pim mee en roepen elkaar op om geld te doneren voor een nieuwe bloemenkiosk. De in Haarlem geboren Joyce heeft ook een inzamelingsactie opgezet. "Het is gewoon belangrijk dat we die mensen helpen", vertelt ze aan NH Nieuws.

Joyce kent Pim helemaal niet, maar werd zo geëmotioneerd door zijn tranen dat ze zich geroepen voelde om te helpen. "De verzekering betaalt misschien niet alles uit en Pim en zijn vrouw verliezen nu wel hun inkomen", aldus Joyce. "Ik hoop dat we snel het streefbedrag bij elkaar hebben. De actie staat pas sinds gisteren online en nu hebben al 14 mensen gedoneerd."

Zieke boom

Volgens een medewerker van de Gemeente Haarlem was de boom die op de bloemenkiosk viel al enige tijd ziek, vertelt Pim. "Die hadden ze jaren terug weg moeten halen. Het was voor de gemeente een kleine moeite om hem gelijk weg te halen met de andere bomen."

Zijn vrouw, Gina, heeft een brief aan de gemeente geschreven en vandaag gaan de twee verhaal halen.