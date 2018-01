Politiehond Iron stopt na jaren trouwe dienst als Haarlemse politiehond

HAARLEM - Jarenlang werkte hond Iron als politiehond in Haarlem en nu mag hij met pensioen. Gisteren was zijn laatste dag en voor zijn baasje Ludo Stoffer was dat best emotioneel.

"Buiten op straat zien ze me misschien als een stoere man, maar ik ben ook een mens. En dat beestje is thuis, hij is alles voor me. En dat doet wat met je", zegt hij tegen mediapartner Haarlem105.

Sinds 2011 is Iron in dienst van de politie in Haarlem. In augustus is hij negen jaar geworden en het is nu tijd voor het dier om te stoppen met zijn werkzaamheden bij de politie.

Iron beet als politiehond als hij moest bijten en beschermde zijn baasje en andere agenten, vertelt Stoffer. "We hebben situaties meegemaakt waarin ik hem heb moeten inzetten omdat het anders fout zou gaan. Terwijl je ook weet dat het voor hem verkeerd af kan lopen. Dat zijn zulke moeilijke beslissingen, maar hoeveel ik ook van dat beestje houd en hoeveel hij voor me betekent, ik zou hem opofferen voor een collega. Dat wordt ook van mij verwacht."

Iron heeft al een vervanger. Hij wordt opgevolgd door Jerry, een Mechelse herder.