Schiphol verwacht weer een normale dag

SCHIPHOL - Reizigers die vandaag via Schiphol het vliegtuig nemen, hoeven niet te rekenen op geannuleerde vluchten. De luchthaven verwacht namelijk een normale dag. Reizigers moeten wel rekening houden met extra drukte, omdat donderdag veel vluchten werden geschrapt en reizigers zijn omgeboekt.

Gisterochtend vielen er veel vluchten uit door de westerstorm. NH Nieuws stond in de ochtend bij de landingsbaan, waar piloten de grootste moeite hadden om vliegtuigen met hun wielen aan de grond te krijgen. Dit was live te zien op de website en Facebook.

Op het hoogtepunt van de storm lag het vliegverkeer even helemaal zo goed als stil. Rond het middaguur kwamen de vluchten weer langzaam op gang. In het begin van de avond was de capaciteit op de luchthaven weer maximaal.