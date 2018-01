Deel dit artikel:











Meisje aangereden op zebrapad, doorgereden bestuurder meldt zich Foto: Inter Visual Studio / Sander Disselkoter Foto: Inter Visual Studio / Sander Disselkoter

AMSTERDAM - (AT5) Een meisje is op de Osdorper Ban in Amsterdam-Osdorp aangereden door een bestelbus toen ze over probeerde te steken. Het meisje liep over een zebrapad. De automobilist reed aanvankelijk door, maar heeft zich inmiddels gemeld bij de politie.

Hoe het ongeluk kon gebeuren, is niet bekend. De vrouw is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Over de aard van haar letsel is nog niets bekend, maar op foto's is te zien dat het slachtoffer bloed heeft verloren. Burgernet

Bij de aanrijding verloor de bestelbus een spiegel, waarna via Burgernet werd opgeroepen uit te kijken naar een zwarte Renault-bus die de rechter zijspiegel miste. Bovendien zit er mogelijk een barst in de voorruit, aldus het burgernetbericht. Inmiddels heeft de bestuurder zich dus gemeld. Analisten van de verkeersongevallendienst hebben onderzoek gedaan naar de aanleiding van de aanrijding. Bus 63 reed als gevolg van het ongeluk tijdelijk een andere route, meldt GVB.