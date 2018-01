KROMMENIE - Een vreemde vondst gistermiddag in een schuur op de Padlaan in Krommenie. Daar werd een mortier aangetroffen.

De explosievenopruimingsdienst werd opgeroepen om het wapen onschadelijk te maken, meldt Politie Zaanstreek op Facebook. Zij hebben het mortier laten ontploffen in Westzaan.

Het is niet bekend hoe het mortier in de schuur terecht was gekomen.