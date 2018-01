Bewoners Egmond aan Zee flink geschrokken na wegwaaien daken

EGMOND AAN ZEE - Voor enkele bewoners in Egmond aan Zee was het flink schrikken toen het dak van hun huis er vandaag tijdens de zware storm af waaide. Ook drie andere woningen in de buurt raakten beschadigd. Er vielen geen gewonden, maar de schade is groot.

"Code rood is inderdaad gebleken", zegt buurtbewoner Egmont Mooij tegen NH Nieuws. Ook het huis van Mooij en zijn gezin raakte beschadigd.

"Ik was op m'n werk en kreeg een appje van m'n buurman met een paar foto's. Toen zag ik de troep die er lag. Ik vroeg of we nog schade hadden. Hij zei 'ja behoorlijk.' Daarna zag ik op Facebook een filmpje waarin te zien is dat het hele dak eraf waait. Dat was wel even schrikken."

Wonder boven wonder raakte niemand gewond. "De auto van de buurman is ook total loss. Voor de rest is er heel veel schade in de buurt."

Egmont mocht bij zijn achterbuurvrouw de schade op het dak bekijken. "Het is een bende en een hoop werk. Maar gelukkig geen gewonden, alleen materiële schade. Dan is het allemaal wel weer op te lossen."